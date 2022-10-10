Akaryakıt fiyatları için kötü haber! Yeni haftanın ilk zammı geliyor, depoları doldurun

Akaryakıt zamlarının biri gelmeden diğerinin haberi geliyor. 3 günde 4 lira zam gelen motorin fiyatına bu gece de 1 lira 39 kuruş seviyesinde zam göründü.

10 aylık sürede 36. zam

Akaryakıt fiyatlarına sadece yılbaşından sonra 35. zam geldi. Dünya piyasalarındaki indirimler fazlaca dikkate alınmazken geçtiğimiz hafta son üç günde 4 liralık zam da pompaya yansıtılmıştı. Salı günü benzine 0,62 lira, motorine 1,10 lira; Çarşamba günü benzine 0,74 lira, motorine 1,39 lira zam gelmişti.

1 Ocak'ta 13 liranın altındaydı

Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022’de 28,46’ya kadar çıktı. Daha sonra petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibarıyla 18,66’ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı, önceki gün 19,85’e çıktı ve dün yeniden zamlanarak litresi 20,60 lira oldu. Son olarak eğer önlem alınmazsa motorin fiyatlarına bu gece 1 lira 39 kuruş seviyesinde bir zam daha geliyor.