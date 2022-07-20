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Ekonomi Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Benzin ve motorin...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Benzin ve motorin...

Brent petrol yükselmesi ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin ardından benzin ve motorin için kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 09:21:00 -
Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Benzin ve motorin...

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzin ve motorine indirim gözükmüyor.

Brent petrol fiyatlarında geçen hafta düşüş yaşanmış ve haftaya düşüşle başlarken araç sahipleri benzin ve motorine indirim var mı? diye merak ediyor. Ancak araç sahiplerine kötü haber geldi.

Dolar kurunun TL karşısında rekor kırması brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yükselişe geçmesi ile benzin ve motorine bu gece yarısı için herhangi bir zam ya da indirim haberi gözükmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzin Motorin Lpg

İstanbul Anadolu 22,71 25,43 10,79

İstanbul Avrupa 22,70 25,41 11,03

Ankara 22,82 25,52 11,05

İzmir 22,82 25,54 10,73'den satılıyor.

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