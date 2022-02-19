Akaryakıt fiyatları için indirim hamlesi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+ ülkelerinden üretim hedefleri ile gerçekleşen üretim arasındaki farkı kapatma çağrısında bulundu.

Küresel bazda akaryakıt ihtiyaçları artarken, Uluslararası Enerji Ajansı'dan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne üretimi artırın çağrısı geldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları enflasyon ve artan dolar kuru nedeniyle 16 TL'ye doğru koşuyor.

Küresel bazda ise Rusya- Ukrayna krizi ile akaryakıt fiyatlarına neredeyse her gün zam geliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "OPEC+ üyelerinin üretim seviyelerine ilişkin belirledikleri hedefler ile bugün ürettikleri miktar arasında ciddi bir fark var. OPEC+'ın bu farkı kapatacağından ve piyasaya daha fazla petrol sağlayacağından umutluyum" dedi.

OPEC+ üyeleri ocak ayında hedeflediklerinin 900 bin varil/gün altında üretim gerçekleştirdi.

Uzmanlara göre, Ham petrol üretimini Ocak 2022'de günde sadece 64.000 varil artırarak, OPEC+ anlaşması kapsamında izin verilen 254.000 varillik üretim artışının oldukça altında olduğunu gösterdi.

Suudi Arabistan 110.000 varillik aylık artışı bile gerçekleştiremedi

OPEC+ üyelerinin üretimini izlemek için kullandığı ikincil kaynaklara göre, en iyi üretici Suudi Arabistan bile 110.000 varillik aylık artışını sağlayamadı.

Krallık, Ocak ayında petrol üretimini günde 54.000 varil artırarak 9.999 milyona yükseltti ve bu, OPEC+ anlaşmasına göre Ocak ayı için 10.122 milyar varillik kotasının altına düştü.

Ancak Suudi Arabistan, Aralık ayına göre günlük 123.000 varil artışla Ocak ayı için 10.145 milyon üretim olduğunu bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) şuan Suudi Arabistan, Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Kuveyt, BAE, Libya, Nijerya, Katar, Cezayir, Angola, Gabon, Endonezya ve Ekvador'dan oluşuyor.

Artı ülkeleri arasında 13 OPEC üye ülkesi ve dünyanın en büyük petrol ihracatçıları olan Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Rusya, Sudan ve Güney Sudan bulunmaktadır.