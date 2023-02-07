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Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncel: (Dizel günü) Benzin fiyatına ve motorine beklenen indirim geldi! Bugün geçerli olacak
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: (Dizel günü) Benzin fiyatına ve motorine beklenen indirim geldi! Bugün geçerli olacak

Akaryakıt türlerinden benzin ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren ucuzladı. Benzinde 1,37 TL, motorinde 1,15 TL indirim yapıldı.  İndirim, deprem bölgesi dışında gece yarısından sonra geçerli olacak

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:22:00 - 2023-02-07 21:28:49
Akaryakıt fiyatları güncel: (Dizel günü) Benzin fiyatına ve motorine beklenen indirim geldi! Bugün geçerli olacak

Enerji Günlüğü - Benzin ve mazot fiyatlarında, yarından itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 1,37 TL, motorinin litre fiyatı da 1,15 TL ucuzladı.

Akaryakıt türlerinden motorin ve benzin grubunda, rafineri çıkış fiyatlarında aşağı yönlü revizyon beklentisi gerçekleşti. Buna paralel olarak pompa satış fiyatları da 08 Şubat 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde, aşağı yönlü revize edildi. Buna göre akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında 1,37 TL; mazotun litre fiyatında ise 1,15 TL indirim yapıldı. İndirim ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 21,14 TL’den 19,77 TL’ye; mazotun litre fiyatı ise 21,15 TL’den 20,00 TL’ye düşecek. 

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