Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Brent petrol fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 12 Kasım Cumartesi akaryakıt fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Kasım 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları güncel durum....

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

15 Kasım 2022 (Salı) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 10,80 TL'den satılıyor

ANKARA

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,47 TL

LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,51 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

DOLAR FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyordu. Ancak ABD’de yaşanan son gelişmelerin ardından gerileyen dolar/TL kuru 18,54 seviyelerine kadar geriledi.