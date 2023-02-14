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Ekonomi Akaryakıt fiyatları dev zam sonrası güncel fiyatı! Araç sahipleri: 14 Şubat Salı güncel akaryakıt fiyatları: Brent petrol, LPG litre fiyatı, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları dev zam sonrası güncel fiyatı! Araç sahipleri: 14 Şubat Salı güncel akaryakıt fiyatları: Brent petrol, LPG litre fiyatı, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahiplerini üzecek kötü haber geldi ve benzin ile motorine zam yapıldığı duyuruldu. Merak edildi. Benzinin litre fiyatına 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 9 kuruş; motorinin litre fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:26:00 - 2023-02-14 11:49:59
Akaryakıt fiyatları dev zam sonrası güncel fiyatı! Araç sahipleri: 14 Şubat Salı güncel akaryakıt fiyatları: Brent petrol, LPG litre fiyatı, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

Bugünden (14 Şubat Salı) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Nasıl?

Akaryakıt fiyatları il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL

LPG 11,73 TL

ANKARA

Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL

LPG 11,99 TL

İZMİR

Benzin: 21,06 TL
Motorin: 21,56 TL.

LPG 11,76 TL

 

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