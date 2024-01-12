Akaryakıt fiyatları, Brent petrolü: 12-13 Ocak benzine, motorine indirim- zam var mı? İşte tespit edilen değişmeler, petrol üretimi

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AKARYAKIT FİYATLARI

12.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 35,13 TL

Motorin TL/lt: 39,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,03 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,04 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 79,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginliğin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Son olarak, gece saatlerinde ABD ve İngiliz savaş uçaklarının, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik devam eden dron ve füze saldırılarına cevaben Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Husi saldırılarının ABD personelini, sivil denizcileri, bölgedeki ortaklarını ve ticareti tehlikeye attığını söyledi. Biden, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda tarafından desteklendiğini belirtti. Biden gerektiğinde ABD halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan da çekinmeyeceklerini ifade etti.

Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD tarafından yayınlanan ortak bildiride, saldırıların amacının Husilerin küresel ticareti tehdit etmek için kullandıkları düzenekleri bozmak ve zayıflatmak olduğu belirtildi.

Yemen'deki Husiler ise ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

ABD ordusu, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de 27 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 79,64 ile 81,22 dolar aralığının direnç, 78,55 ile 76,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının etkisi devam ederken akaryakıt ve petrolde yeniden kritik dönemlerin başlayacağı düşünülüyor. İşte bu kriz ortamında ABD, Rusya, Çin gibi dünyadaki tüm ülkeleri etkileyecek. Gizli anlaşmalara, görüşmelere imza atılması iddiası peş peşe gelirken o isim tüm bunların açıklamasını böyle yaptı: MST Marquee Enerji Analisti Saul Kavonic, Reuters'e verdiği demeçte bunu açıkladı: "Hürmüz Boğazı'ndaki akışın büyük bir kısmı durdurulacak olursa zaten kırılgan olan tedarik zincirleri ve stoklar nedeniyle etkisi, 1970'lerdeki petrol fiyatı şoklarının üç katı, Ukrayna savaşının doğal gaz piyasasına etkisinin iki katı büyüklüğünde olur." dedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.