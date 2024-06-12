Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam geldi mi, indirim var mı? İlgili iddia! Güncel fiyatları kaç lira?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
12 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam yapılmadı. Öte yandan motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı beklendiği iddia edildi. İşte güncel fiyatlar;
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40.24 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.28 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.19 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
-
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40.12 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.18 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.64 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.26 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024
İzmir’de benzin litre fiyatı: 41.47 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 40.61 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 19.89 TL