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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Benzine kallavi zam geliyor! Akaryakıt alımı yapan herkesi ilgilendiriyor: Tabelalar tamamen değişiyor
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Benzine kallavi zam geliyor! Akaryakıt alımı yapan herkesi ilgilendiriyor: Tabelalar tamamen değişiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-22 21:48:00 - 2024-01-22 21:50:45
Akaryakıt fiyatları! Benzine kallavi zam geliyor! Akaryakıt alımı yapan herkesi ilgilendiriyor: Tabelalar tamamen değişiyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin gelen zamdan sonra sektör temsilcileri tarafından aktarılan detaylara göre Benzine yeni zam geliyor! Akaryakıt alımlarında yapan herkesi ilgilendiriyor! Çarşamba günü en az 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

Otogaz ve motorine gelen zamların ardından benzine de zam geliyor. Araç sahipleri dikkat... Yarın gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira zam yapılacak...
Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor. Benzin zammı için tarih belli oldu.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den (yarın gece yarısı) itibaren geçerli olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 40,12 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 40,23 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 37,50 TL
Motorin fiyatı: 40,89 TL
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İzmir
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 41,10 TL

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