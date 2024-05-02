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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Araç sahipleri, bir iyi bir de kötü haber geldi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Araç sahipleri, bir iyi bir de kötü haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:47:00 - 2024-05-02 16:55:26
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Araç sahipleri, bir iyi bir de kötü haber geldi

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir kötü bir de iyi sürpriz gelişme yaşandı. Yeni akaryakıt fiyatları belli oldu.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 2 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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