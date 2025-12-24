  • İSTANBUL
Akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam geliyor, haber geldi! Açıklama: Petrol fiyatları yükseliyor
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam geliyor, haber geldi! Açıklama: Petrol fiyatları yükseliyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam geliyor, haber geldi! Açıklama: Petrol fiyatları yükseliyor

Akaryakıt fiyatlarında "yılbaşı tarifesi" netleşti. 2026'nın benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor. Küresel petrol fiyatları, güçlü ABD ekonomik verileri ve Venezuela ile Rusya kaynaklı arz kesintisi risklerinin desteğiyle Çarşamba günü hafif yükselişini sürdürdü. ÖTV artışı nedeniyle litre fiyatlarına yapılacak zam tutarları kesinleşti.

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber: Yeni yıla girerken akaryakıt istasyonlarında fiyatlar değişiyor. Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri kapsamında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 1 Ocak 2026 sabahı pompaya zam olarak yansıyacak.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV artışı nedeniyle litre fiyatlarına yapılacak zam tutarları kesinleşti. Buna göre; 1 Ocak itibarıyla benzinin litresine 1,32 TL, motorinin litresine ise 1,41 TL zam yapılacak.

Yapılacak ÖTV düzeltmesiyle birlikte litre bazındaki artışın benzinde 1,32 TL, motorinde ise 1,41 TL olacağı bildirildi.

Zam sonrası oluşması beklenen tahmini fiyatlar;

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin 53,14 TL, motorinin 54,63 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin 52,97 TL, motorinin 54,46 TL olması bekleniyor. Ankara'dabenzinin 54,00 TL, motorinin 55,65 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. İzmir'de ise benzinin 54,33 TL, motorinin 55,99 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

LPG'DE ŞİMDİLİK ARTIŞ BEKLENMİYOR

ÖTV güncellemesinin LPG (otogaz) grubuna yönelik bir artış içermediği, bu nedenle yılbaşında otogaz fiyatlarının sabit kalmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Küresel petrol fiyatları, güçlü ABD ekonomik verileri ve Venezuela ile Rusya kaynaklı arz kesintisi risklerinin desteğiyle Çarşamba günü hafif yükselişini sürdürdü. Ancak fiyatlar, bu yıl genelinde 2020’den bu yana en sert düşüşlerinden birine hazırlanıyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, bugün %0,25 artış göstererek varil başına 62 dolara yükseldi. ABD tipi ham petrol olan West Texas Intermediate (WTI) ise 0,55 yükselişle varil başına 58,50 dolardan işlem görüyor. Her iki kontrat da 16 Aralık’tan bu yana yaklaşık % 6 değer kazandı; bu yükseliş, o tarihte fiyatların yaklaşık beş yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından geldi.

