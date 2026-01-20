Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu etkisi altına alan dondurucu soğukların yerini Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı bir sisteme bırakacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ancak Perşembe günü özellikle Antalya çevresinde "aşırı", İzmir'de ise "fırtına" ile birlikte kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yarıyıl tatilindeki kayakseverler için ise kar kalınlıkları rekor seviyelere ulaştı.