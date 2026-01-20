  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu etkisi altına alan dondurucu soğukların yerini Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı bir sisteme bırakacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ancak Perşembe günü özellikle Antalya çevresinde "aşırı", İzmir'de ise "fırtına" ile birlikte kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yarıyıl tatilindeki kayakseverler için ise kar kalınlıkları rekor seviyelere ulaştı.

#1
Foto - Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise yarın Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi. Yarın, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.

#2
Foto - Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK Yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini söyleyen Tekin, sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'da yer yer mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceğini kaydetti. Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görüleceğini dile getiren Tekin, "Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak" dedi. Tekin, "Yarıyıl tatili olduğunu da düşünürsek özellikle kayak merkezlerinin kar yüksekliği önemini bir kat daha artıracak. Son yaptığımız ölçümlere göre Palandöken 228, Kartalkaya 200, Sarıkamış 169, Erciyes 160 ve Uludağ'da 79 santim kar yüksekliği var. İl merkezleri bazında ise Bitlis 165, Hakkari 73, Muş 61 ve Bingöl'de ise 50 santim kar yüksekliği mevcut" diye konuştu.

#4
Foto - Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirten Tekin, "Perşembe günü ise başkentte yağmuru göreceğiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı başkentte 6 ila 8 derece arasında olacak" dedi. İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek" ifadelerini kullandı. İzmir'de ise üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın görüleceğini vurgulayan Tekin, "Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden rüzgar da İzmir'de fırtına şeklinde esecek. İzmir'de perşembe günü yağış kuvvetli olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında olacak" dedi.

