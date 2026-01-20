Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise yarın Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi. Yarın, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.