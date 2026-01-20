  • İSTANBUL
Suriye'de uzlaştılar, Grönland'da koptular: İşte Macron'un Trump'a attığı o mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi trafiğini alışılagelmişin dışına taşıyarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den gelen özel mesajları sosyal medya hesabında paylaştı. Macron’un mesajında Suriye ve İran konusunda tam destek verdiği ancak Grönland çıkışına anlam veremediği görülürken; Rutte’nin Trump’a övgüler yağdırdığı ve Grönland meselesinde "bir yol bulmaya" söz verdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendine has diplomasi yöntemlerine bir yenisini ekleyerek dünya liderleriyle olan yazışmalarını Truth Social hesabından "ekran görüntüsü" alarak paylaştı. Paylaşımlar, özellikle Grönland ve gümrük vergileri nedeniyle iplerin gerildiği bir dönemde, liderlerin perde arkasındaki gerçek tutumlarını gözler önüne serdi.

Trump, Macron'un kendisine "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." şeklinde yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor.

Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Trump'ın paylaşımı, iki lider arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı dönemde geldi.

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.

RUTTE’DEN GELEN MESAJI DA PAYLAŞTI

Trump, diğer bir paylaşımında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen mesajın ekran görüntülerini paylaştı.

Mesajda, Rutte'nin "Bugün Suriye'de başardıkların inanılmaz. Davos'ta medyaya açıklamalarımı senin oradaki, Gazze'deki ve Ukrayna'daki çalışmalarına dikkati çekmek için kullanacağım." yazdığı görülüyor.

Rutte ayrıca "Grönland konusunda bir yol bulmakta kararlı olduğunu" belirtiyor.

