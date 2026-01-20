  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası "Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gündem İBB’nin paralarını kumarda yediler
Gündem

İBB’nin paralarını kumarda yediler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB’nin paralarını kumarda yediler

Ekrem’in jetindeki fuhuş odası rezaletini açıklayan Rabia Karaca, verdiği ek ifadede kumar oynamak amacıyla sık sık Kıbrıs’a gidildiğini açıkladı. Kumar sırasında Murat Gülibrahimoğlu’nun yaklaşık 300 bin ABD doları kaybettiğini söyleyen Karaca, kumar masasında Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu ile birlikte oyun oynandığını söyledi.

HABER MERKEZİ

İş insanlarını haraca bağladığı iddia edilen İBB’deki yapılanmanın başında yer alan “Kafa Koparan” lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İstanbul’daki hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, örgüt lideri İmamoğlu’nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği, bu partilerin örgütün “A takımı” tarafından Beykoz’daki üç katlı lüks villada da devam ettirildiği tespit edilirken fenomen Rabia Karaca, ek ifade verdi.

 

KIBRIS’TA GİZLİ KUMAR ODASI

Firari iş insanı Murat Gülibramoğlu ile yaşadığı ilişkiyi ve birlikte yaptıkları yurt dışı ve yurt içi seyahatleri ayrıntılarıyla anlatan Karaca, ifadesinde Murat Gülibramoğlu ile yaklaşık 1,5 yıl boyunca sevgili olarak ilişki yaşadıklarını, bu süre zarfında Almanya/Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya ve Ankara başta olmak üzere birçok seyahat gerçekleştirdiklerini belirtti. Telefonunda bulunan fotoğrafların bu seyahatlere ait olduğunu ifade eden Karaca, söz konusu gezilerin tüm masraflarının Murat Gülibramoğlu tarafından karşılandığını söyledi. Karaca’nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri Kıbrıs seyahatine ilişkin oldu. Bu seyahatin kumar oynamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkça ifade eden Karaca, konakladıkları otelde kendilerine özel, korumalar tarafından kontrol edilen bir oda tahsis edildiğini söyledi. Kumar sırasında Murat Gülibramoğlu’nun yaklaşık 300 bin ABD doları kaybettiğini, Hüseyin Köksal’ın ise yüksek miktarda kazanç elde ettiğini belirtti. Kumar masasında Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Gülibramoğlu’nun birlikte oyun oynadığını ifade etti. Kıbrıs dönüşü aynı uçakta bulunan kişileri de sıralayan Karaca, uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülibramoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit ve Selen Görgüzel’in yer aldığını, telefonundaki fotoğrafların bunu kanıtladığını söyledi.

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir
Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir

Gündem

Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

MASAK, 1,5 ay önce Hırvatistan’a gizlice kaçırılan paraları tespit etti! Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun başrolünde olduğu iddia ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23