İBB’nin paralarını kumarda yediler

HABER MERKEZİ

İş insanlarını haraca bağladığı iddia edilen İBB’deki yapılanmanın başında yer alan “Kafa Koparan” lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İstanbul’daki hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, örgüt lideri İmamoğlu’nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği, bu partilerin örgütün “A takımı” tarafından Beykoz’daki üç katlı lüks villada da devam ettirildiği tespit edilirken fenomen Rabia Karaca, ek ifade verdi.

KIBRIS’TA GİZLİ KUMAR ODASI

Firari iş insanı Murat Gülibramoğlu ile yaşadığı ilişkiyi ve birlikte yaptıkları yurt dışı ve yurt içi seyahatleri ayrıntılarıyla anlatan Karaca, ifadesinde Murat Gülibramoğlu ile yaklaşık 1,5 yıl boyunca sevgili olarak ilişki yaşadıklarını, bu süre zarfında Almanya/Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya ve Ankara başta olmak üzere birçok seyahat gerçekleştirdiklerini belirtti. Telefonunda bulunan fotoğrafların bu seyahatlere ait olduğunu ifade eden Karaca, söz konusu gezilerin tüm masraflarının Murat Gülibramoğlu tarafından karşılandığını söyledi. Karaca’nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri Kıbrıs seyahatine ilişkin oldu. Bu seyahatin kumar oynamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkça ifade eden Karaca, konakladıkları otelde kendilerine özel, korumalar tarafından kontrol edilen bir oda tahsis edildiğini söyledi. Kumar sırasında Murat Gülibramoğlu’nun yaklaşık 300 bin ABD doları kaybettiğini, Hüseyin Köksal’ın ise yüksek miktarda kazanç elde ettiğini belirtti. Kumar masasında Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Gülibramoğlu’nun birlikte oyun oynadığını ifade etti. Kıbrıs dönüşü aynı uçakta bulunan kişileri de sıralayan Karaca, uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülibramoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit ve Selen Görgüzel’in yer aldığını, telefonundaki fotoğrafların bunu kanıtladığını söyledi.