  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakılmıştı! Şeddadi'deki hapishane görüntülendi Türkiye'ye ambargo uygulayıp vermiyorlardı! HAVELSAN yine yaptı yapacağını Bakanlık duyurdu! Öğretmen adayları için başvurular başladı Afrika kıtasında işler yoluna giriyor Meteoroloji duyurdu: Soğuk gidiyor, ‘ılık ve şiddetli’ yağış geliyor! Çin pilavı yapımı konusunda vakit ayıramayanlara pratik yöntemler! Takdir toplayan yemek Dünya bu taşı konuşuyor: Topraktan yumurta büyüklüğünde 400 milyon dolarlık servet çıktı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Altının kilogram fiyatı yine yükseldi
AA Giriş Tarihi:

Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 654 bin 999 liraya yükseldi.

#1
Foto - Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 654 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 lira oldu.

#2
Foto - Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 999 milyon 530 bin 314,96 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

#4
Foto - Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 738 milyon 427 bin 669,09 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altının kilogram fiyatı yine yükseldi

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, QNB Bank, Ziraat Bankası ile Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi
Dünya

Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi

Güney Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis’in patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı ülkede muhalefetin, kamuoyunun sert tepkilerine ve ka..
Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar
Dünya

Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

Terör devleti İsrail, korsan devlet Somaliland'i tanırken Katar'dan sürpriz bir hamle geldi. Katar ile Somali, savunma alanında işbirliği an..
Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi
Dünya

Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarla köşeye sıkışan, işgal ettiği toprakları tek tek kaybederek büyük bir bozgun yaşa..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23