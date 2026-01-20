  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası "Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ekonomi Akkuyu NGS ilk elektrik için gün sayıyor
Ekonomi

Akkuyu NGS ilk elektrik için gün sayıyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akkuyu NGS ilk elektrik için gün sayıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev “Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un öncelikli görevi, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek. Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda”

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ederek proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, projenin mevcut durumu ve 1. Güç Ünitesi’nin işletmeye alınmasına yönelik hazırlık süreci değerlendirildi. Likhachev, “Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak” dedi.

Rosatom heyetine sahada, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov eşlik etti. Heyet, santralin ilk ünitesinin ana tesislerindeki çalışmaları inceledi ve işletme personelinin planlı vardiya düzeninde görev yaptığı 1. Güç Ünitesi’nin ana kontrol odasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında santralin elektrik altyapısına da özel önem verildi. Likhachev, gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarını inceledi. Akkuyu NGS’nin gaz yalıtımlı şalt tesisine geçtiğimiz yılın aralık ayında dış elektrik şebekesinden gerilim verilmişti. Bu operasyonla, santralin güç tahliye sisteminin 1. Güç Ünitesi’nden üretilecek elektriği ulusal elektrik sistemine aktarmaya hazır olduğu teyit edilmişti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “

“Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un öncelikli görevi, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek. Geçtiğimiz yılın sonunda birinci ünitenin inşaatında tamamlanma oranı yaklaşık yüzde 99’a ulaştı, devreye alma çalışmaları ise yüzde 65 oranında tamamlandı. Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda. Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak.”

Likhachev, “Projenin hayata geçirilmesinde iki ülke liderlerinin aktif desteğini de özellikle belirtmek isterim. Bu bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onur. Bizim için yeni bir ülkede, kısmen yerli üretimle ikame edilmiş ekipmanlar kullanılarak nükleer güç santrali inşa etmek, her zaman ilave zorluklar barındırmaktadır. Buna rağmen hem Türk yüklenicilerin hem de Rosatom’un tüm birimlerinin, bu yılın Türkiye’nin nükleer enerjiye kavuştuğu yıl olması için gereken her şeyi yapacağından eminim” dedi.

Taraflar, tüm aşamalarda projenin önceliğinin güvenlik olduğunu ve tüm çalışmaların kalite gereklilikleri ile uluslararası standartlara tam uyum içinde yürütüldüğünü belirtti.

Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların aşamalarından birini, santralin 1. Güç Ünitesi’nin işletmeye alınması için yapılan hazırlıklar oluşturuyor. Şu anda tüm sistemlerin devreye alma işlemleri ve kapsamlı kontrolleri yapılıyor. Yakın zamanda, ünitenin devreye alınmasından önceki son kontrol aşaması olan “soğuk-sıcak deneme çalışmaları”nın yapılması planlanıyor.

Buna ek olarak, dört güç ünitesinin tamamında ve yardımcı tesislerde çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında, dev bir altyapı kompleksini oluşturan toplam 560 bina ve yapının inşası öngörülüyor.

Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım
Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım

Gündem

Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım

Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak
Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak

Ekonomi

Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

MASAK, 1,5 ay önce Hırvatistan’a gizlice kaçırılan paraları tespit etti! Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun başrolünde olduğu iddia ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23