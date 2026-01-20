Akkuyu NGS ilk elektrik için gün sayıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ederek proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, projenin mevcut durumu ve 1. Güç Ünitesi’nin işletmeye alınmasına yönelik hazırlık süreci değerlendirildi. Likhachev, “Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak” dedi.

Rosatom heyetine sahada, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov eşlik etti. Heyet, santralin ilk ünitesinin ana tesislerindeki çalışmaları inceledi ve işletme personelinin planlı vardiya düzeninde görev yaptığı 1. Güç Ünitesi’nin ana kontrol odasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında santralin elektrik altyapısına da özel önem verildi. Likhachev, gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarını inceledi. Akkuyu NGS’nin gaz yalıtımlı şalt tesisine geçtiğimiz yılın aralık ayında dış elektrik şebekesinden gerilim verilmişti. Bu operasyonla, santralin güç tahliye sisteminin 1. Güç Ünitesi’nden üretilecek elektriği ulusal elektrik sistemine aktarmaya hazır olduğu teyit edilmişti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “

“Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un öncelikli görevi, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek. Geçtiğimiz yılın sonunda birinci ünitenin inşaatında tamamlanma oranı yaklaşık yüzde 99’a ulaştı, devreye alma çalışmaları ise yüzde 65 oranında tamamlandı. Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda. Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak.”

Likhachev, “Projenin hayata geçirilmesinde iki ülke liderlerinin aktif desteğini de özellikle belirtmek isterim. Bu bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onur. Bizim için yeni bir ülkede, kısmen yerli üretimle ikame edilmiş ekipmanlar kullanılarak nükleer güç santrali inşa etmek, her zaman ilave zorluklar barındırmaktadır. Buna rağmen hem Türk yüklenicilerin hem de Rosatom’un tüm birimlerinin, bu yılın Türkiye’nin nükleer enerjiye kavuştuğu yıl olması için gereken her şeyi yapacağından eminim” dedi.

Taraflar, tüm aşamalarda projenin önceliğinin güvenlik olduğunu ve tüm çalışmaların kalite gereklilikleri ile uluslararası standartlara tam uyum içinde yürütüldüğünü belirtti.

Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların aşamalarından birini, santralin 1. Güç Ünitesi’nin işletmeye alınması için yapılan hazırlıklar oluşturuyor. Şu anda tüm sistemlerin devreye alma işlemleri ve kapsamlı kontrolleri yapılıyor. Yakın zamanda, ünitenin devreye alınmasından önceki son kontrol aşaması olan “soğuk-sıcak deneme çalışmaları”nın yapılması planlanıyor.

Buna ek olarak, dört güç ünitesinin tamamında ve yardımcı tesislerde çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında, dev bir altyapı kompleksini oluşturan toplam 560 bina ve yapının inşası öngörülüyor.