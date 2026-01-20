  • İSTANBUL
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak taburcu oldu!
Aktüel

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak taburcu oldu!

Giriş Tarihi:
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak taburcu oldu!

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak 11 ocakta üniversitenin fakültesi hastahanesinde müşahade altına alınmış. 12 ocakta açık kalp ameliyatı olurken Aort damarı ve kalp kapakçığı değiştirilmişti.Başarılı bir ameliyat sonunda iki gün yoğun bakımda tutulan Dilipak revire kaldırıldıktan sonra, tedavisine evde devam edilmek üzere, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

45 gün önce prostat kikayetğ ile etlik şehir hastahanesine giden Dilipak kan tahlili MR ve biopsi sonucu onkoloji hastahanesine sevkedildi. Dilipak Bilkent şehir hastahanesinde lens kayması sonucu ameliyat edilmeden önce anastezinin kalp kontrolü istemesi sonucu acil olarak kalp ameliyatı olması istendi. Kontrollü olarak göz ameliyatından sonra Kalp ameliyatı süreci başlatılmıştı. Dilipak’ın cerrahi müdahele ve tedaviye yüksek oranda olumlu cevap verdiği ve hızla iyileştiği bilgisi alındı.

Dilipak iki ay daha müşahede altında tutulacak...

Yorumlar

Türkoğlu

DEĞERLİ YAZARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN ACİL ŞİFALAR DİLERİZ .

yiğit

Geçmiş olsun rabbim şifa versin inşaallah
