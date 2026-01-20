Milyonların beklediği maçın hakemi açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
DEV MAÇ 22 OCAK PERŞEMBE 20.45'TE
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak. Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi 22 Ocak Perşembe saat 20.45'te oynanacak.
