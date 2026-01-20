Dünya bu taşı konuşuyor: Topraktan yumurta büyüklüğünde 400 milyon dolarlık servet çıktı

Bu tahmini rakamlar, söz konusu safirin Oppenheimer Blue veya Williamson Pink Star gibi rekor fiyatlara alıcı bulan dünyaca ünlü elmasları bile geride bırakarak, tarihin en pahalı değerli taşlarından biri olabileceğini gösteriyor. Keşfi değerlendiren ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, taşın sadece boyutuyla değil, kalitesiyle de benzersiz olduğunu vurguladı. Amarasinghe, taşın yüzeyindeki optik yansımaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu, bugüne kadar keşfedilen en büyük mor yıldız safiri. Taşın üzerindeki altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm örneklerden ayırıyor."