Dünya bu taşı konuşuyor: Topraktan yumurta büyüklüğünde 400 milyon dolarlık servet çıktı
Sri Lanka’nın ‘mücevher başkenti’ Rathnapura, dünya madencilik tarihine geçecek olağanüstü bir keşfe ev sahipliği yaptı. Toprağın derinliklerinden çıkarılan ve ilk etapta sıradan bir taş sanılan yumurta büyüklüğünde bir kütle, yapılan incelemeler sonucunda paha biçilemez bir servete dönüştü. Tam 3.563 karat ağırlığındaki, nadir görülen "Mor Yıldız Safir", 220 milyon sterlini (yaklaşık 400 milyon dolar) aşan tahmini değeriyle uluslararası basında ve mücevher dünyasında büyük yankı uyandırdı.