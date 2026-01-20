  • İSTANBUL
Dünya bu taşı konuşuyor: Topraktan yumurta büyüklüğünde 400 milyon dolarlık servet çıktı
Dünya bu taşı konuşuyor: Topraktan yumurta büyüklüğünde 400 milyon dolarlık servet çıktı

Sri Lanka’nın ‘mücevher başkenti’ Rathnapura, dünya madencilik tarihine geçecek olağanüstü bir keşfe ev sahipliği yaptı. Toprağın derinliklerinden çıkarılan ve ilk etapta sıradan bir taş sanılan yumurta büyüklüğünde bir kütle, yapılan incelemeler sonucunda paha biçilemez bir servete dönüştü. Tam 3.563 karat ağırlığındaki, nadir görülen "Mor Yıldız Safir", 220 milyon sterlini (yaklaşık 400 milyon dolar) aşan tahmini değeriyle uluslararası basında ve mücevher dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Dünya mücevher piyasası, Sri Lanka’dan gelen rekor haberiyle çalkalanıyor. Ülkenin "mücevher başkenti" olarak bilinen Rathnapura kenti yakınlarındaki bir maden ocağında, eşine rastlanmamış büyüklükte bir değerli taş gün yüzüne çıkarıldı. 2023 yılında bulunan ancak gerçek değeri uzun süren laboratuvar incelemelerinin ardından netleşen taş, özellikleriyle uzmanları şaşkına çevirdi. İki farklı laboratuvar tarafından doğallığı tescillenen 3.563 karatlık bu devasa mor safir için henüz resmi bir satış fiyatı belirlenmedi. Ancak uzman değerlendirmelerine göre, "Saf Toprakların Yıldızı" adı verilen bu parçanın piyasa değeri 300 ila 400 milyon dolar (yaklaşık 220 milyon sterlin) aralığında olabilir.

Bu tahmini rakamlar, söz konusu safirin Oppenheimer Blue veya Williamson Pink Star gibi rekor fiyatlara alıcı bulan dünyaca ünlü elmasları bile geride bırakarak, tarihin en pahalı değerli taşlarından biri olabileceğini gösteriyor. Keşfi değerlendiren ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, taşın sadece boyutuyla değil, kalitesiyle de benzersiz olduğunu vurguladı. Amarasinghe, taşın yüzeyindeki optik yansımaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu, bugüne kadar keşfedilen en büyük mor yıldız safiri. Taşın üzerindeki altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm örneklerden ayırıyor."

Uzmanlara göre, ideal bir yıldız safirde aranan en önemli kriter, yıldız deseninin taşın tam merkezinde olması ve ışınların eşit uzunlukta, kesintisiz bir şekilde görülebilmesidir. Bu devasa taşın, "asterizm" adı verilen ve rutil mineralinin iğne benzeri yapılarından kaynaklanan bu optik etkiyi kusursuz bir şekilde yansıttığı belirtiliyor. Yıldızın, taşın tepe noktasından tabanına kadar net bir şekilde görülmesi, değerini katlayan en önemli faktörlerden biri.

Taş ilk çıkarıldığında diğer sıradan taşlarla birlikte satın alındı ve gerçek potansiyeli yaklaşık iki yıl sonra fark edildi. Şu anda dünyanın en büyük doğal mor yıldız safiri olarak kabul edilen taşın sahipleri ise güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutmayı tercih ediyor.

