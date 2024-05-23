Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG 23 Mayıs güncel fiyatlar... Petrol düşüşünü kontrol altına alamıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 81,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol, Fed’in toplantı tutanaklarındaki yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu göstermesi üzerine düşüşünü sürdürdü.

Petrol düşüşünü sürdürüyor

Petrol, Çarşamba günü Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği ve bunun enerji talebi üzerinde baskı oluşturabileceğine ilişkin işaretlerin etkisiyle üç ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra kayıplarını sürdürdü.

Brent dördüncü seansta varil başına 81 dolara düştü ve ABD ham petrolü 77 dolara yaklaştı. Bu ayın başındaki toplantıya ait Fed tutanakları, yetkililerin şahin bir duruş sergilediğini gösteriyor. Bu, OPEC+ toplantısı öncesinde zayıflık işaretleri gösteren petrol piyasasına başka bir düşüş unsuru daha ekliyor.

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Petrol, kısmen üretici grubunun arz kesintileri nedeniyle bu yıl hala yüksek, ancak fiyatlar Nisan ortasından bu yana geriledi. Hükümet verilerine göre, ABD ham stokları geçen hafta artarken, Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki stoklar Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Pekin merkezli SDIC Essence Futures Enerji Analisti Gao Mingyu, "Petrol genel olarak düşüş eğiliminde. En büyük odak noktası hâlâ OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kesintilerinin uzatılıp uzatılmayacağı" dedi.

Kartelin 1 Haziran'da toplanması planlanıyor ve grubun büyük ölçüde mevcut üretim kesintilerini uzatması bekleniyor. Ülkenin Enerji Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ittifak üyesi Rusya'nın Nisan ayında üretim taahhüdünü aştığını ve ekstra arzı telafi etme sözü verdiğini söyledi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde araç sahipleri, yakıt almadan önce güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. İşte, 23 Mayıs 2024 tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 42.74 TL

Motorin: 40.23 TL

LPG: 20.97 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 42.66 TL

Motorin: 40.17 TL

LPG: 20.43 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.64 TL

Motorin: 41.16 TL

LPG: 20.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.44 TL

LPG: 20.51 TL

Piyasada Yaşanan Gelişmeler

Güncel akaryakıt fiyatları, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafiğe sahip araç sahipleri, yakıt maliyetlerinin artışını yakından takip etmektedir. Bu durum, ekonomik dengeler ve tüketici harcamaları üzerinde etkili olmaktadır.

Fiyat Değişimleri ve Etkileri

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra döviz kurlarındaki oynamalar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, uluslararası piyasalarda yaşanan herhangi bir gelişme, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını etkileyebilmektedir. Bu durum, tüketicilerin günlük hayatlarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Güncel fiyatlar, araç sahipleri için önemli bir referans noktası olmaya devam etmektedir. Tüketiciler, yakıt alırken fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemekte ve bütçelerini doğru yönetmektedirler. Bu noktada, akaryakıt fiyatlarının düzenli olarak güncellenmesi ve tüketicilere şeffaf bir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır.