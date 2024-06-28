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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı? Güncel fiyatlar: İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum, fiyatı artırma sinyali
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı? Güncel fiyatlar: İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum, fiyatı artırma sinyali

Yeniakit Publisher
2024-06-28 19:14:00 - 2024-06-28 19:16:20
Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı? Güncel fiyatlar: İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum, fiyatı artırma sinyali

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. Benzin ve motorine zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak. Peki, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. Ayrıca, vergilere yapılan zamlar da akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişkenler

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Son dönemde döviz kurundaki artışlar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişler, benzin ve motorin fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca, vergilerdeki artışlar da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.27 TL
Motorin: 42.38 TL
LPG: 20.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.14 TL
Motorin: 42.28 TL
LPG: 19.64 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul'a kıyasla biraz daha yüksek. İşte Ankara'daki güncel fiyatlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin: 43.25 TL
Motorin: 43.35 TL
LPG: 20.19 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir'de de benzin ve motorin fiyatları dikkat çekiyor. İşte İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43.59 TL
Motorin: 43.77 TL
LPG: 19.89 TL
Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarında yeni artışların olabileceğini öngörüyor.

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