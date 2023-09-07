Akaryakıt fiyatları: 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta indirim bekleniyor mu?

Döviz kurunda ve brent petrol fiyatındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün artış eğiliminde olması, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 7 Eylül güncek akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

Brent petrol ve dolar kurundaki son gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim gündeme geldi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre motorine indirim gelebilir. İndirim henüz resmiyet kazanmadı.

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5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

İşte 7 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL AVRUPA YAKASINDA - 36,80

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: AVRUPA YAKASINDA 37.82 TL 37,93

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL AVRUPA YAKASINDA 17,60

İZMİR AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 37,46

Motorin litre fiyatı: 38,62

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İSE;

Ankara benzin litre fiyatı: 37,36

Motorin litre fiyatı: 38,44

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59