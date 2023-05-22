Akaryakıt fiyatına flaş, kötü haber geldi! Araç sahipleri: 0,77 TL'lik zam gelecek açıklandı! Benzin, motorin fiyatı

Benzin ve motorin fiyatlarında son gelişmeler... Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrasında güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 22 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, ABD’deki borç tavanını yükseltme görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesi ile Cuma günkü yükselişini tersine çevirerek düşüşle kapandı. Petroldeki kaybın bir kısmını sınırlayan etken ise ABD dolarındaki zayıflık oldu. Brent petrol fiyatı son dört haftada toplam yüzde 14'lük kayıptan sonra haftalık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Bu gelişme, yurt içinde hali hazırda rekor seviyelerde dolaşan dolar/TL kuru ile birleşince akaryakıt fiyatları için zam kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için gelen zamma bir yenisi daha eklenecek.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Son olarak motorin litre fiyatı 76 kuruş yükselmişti. Benzin fiyatları için 23 Mayıs (yarından) itibaren geçerli olmak üzere 0,77 TL'lik zam bekleniyor. Mazot fiyatlarında ise herhangi bir değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,76 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,28 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,81 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,34 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,17 TL

Motorin fiyatı: 19,74 TL

LPG fiyatı: 10,65 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,16 TL

Motorin fiyatı: 19,77 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL