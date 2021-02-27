Akar'dan Yunanistan'a ayar: 3-5 jet almakla...

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, gündemde yer alan konular ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Bakan Akar, Yunanistan'ın silahlanmasıyla ilgili soruya "3-5 jet ve 3-5 savaş gemisi almakla bir yere varamazlar. Yunanistan’ın bu silahlanma çabası, Yunan halkının parasını çarçur etmekten öte gitmez. Ne akla, ne mantığa ne de matematiğe uyan bir durum değildir. Türkiye, NATO’nun değişmez müttefikidir" yanıtını verdi.

“Yunanistan’ın ABD’ye üsler konusunda açık çekler vermesi Türkiye’nin stratejik müttefik olma ağırlığını azaltır mı?” sorusu üzerine ise Akar, şunları söyledi: "Hiçbir etkisi olmaz. 69 yıldır Türkiye NATO’nun çok önemli bir müttefikidir. Türkiye NATO’da bütçesine en çok katkı veren ülkeler arasında ilk sekiz içerisindedir. Misyon ve harekât katılımında ise ilk beşinci sıradadır. NATO’nun yetenek havuzuna katkı olarak da ilk ikinci sıradadır. Böyle bir Türkiye’nin ağırlığının azalması söz konusu olabilir mi? Türkiye NATO’daki misyonu ve görevlerini sonuna kadar hakkıyla yerine getirecektir."

Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili de konuştu. "Orada özel kuvvetlerimiz kahramanca bir operasyon yapmıştır. Bu operasyon 16 şehit verdiğimiz mağaradan ibaret değildir" diyen Akar, şöyle devam etti: Tek tek birçok mağaralara girilmiştir. Şehitlerimizin olduğu mağaradaki alçak, vahşi, hain terörist, ateş açtıktan sonra hiçbir konuşma yapmadan, ‘Teslim ol’ çağrısına uymadan koşarak içeri gidip evlatlarımızı şehit etmiştir. Böylesine vahşi bir hareketi bütün dünya PKK’nın içyüzü olarak görmelidir.

Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumla ilgili olarak da şunları anlattı: 2016’da başlattığımız Fırat Kalkanı harekâtıyla birlikte Suriye’de, Irak’ta, nerede görülse teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi Gara’dan Kandil’e, oradan teröristlerin olduğu neresi varsa tamamına müdahale ediyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Gara’da 53 terörist vardı, tamamı etkisiz hale getirildi.

Çatışma yaşanan mağarada 6 terörist etkisiz hale getirildi, ikisi sağ ele geçirildi, geri kalanların tamamı diğer mağaralarda ve kaçtıkları yerde etkisiz hale getirildi. Şu anda bile kahramanlarımız teröristleri enselerinde. Kandil’dekiler dahil, iki gece üst üste aynı yerde uyumamaktadır.

Teröristlerin elebaşları başlarına gelecek olanı artık görüyorlar. Sonlarını görüyorlar. Onların içeride ve dışarıda destekçileri de bu gerçeği görmelidirler. Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz.