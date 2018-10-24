Akar'dan Yunanistan'a açık mesaj: Müsaade yok!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine yönelik zaman zaman gerçekleştirilen tacizlere karşı Türk savaş gemilerinin gerekli korumayı sağladığını belirterek, "Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın batısındaki kara sularını 12 mile çıkartma girişimine ilişkin Akar, Yunanistan'ın kara suları konusunda zaman zaman bazı çabalar içine girdiğini ancak Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki duruşunun gayet net olduğunu söyledi.

“Gerekli tedbirleri alırız”

Akar, Türkiye'nin 8 Haziran 1995'te TBMM'de kabul edilen kararın arkasında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın, birbirlerinin haklarına tecavüz etmemesi ve anlaşmalara saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Akar, bu konuda aklıselimin hakim olmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Akar, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali olmadığının altını çizdi.

Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine yönelik zaman zaman gerçekleştirilen tacizlere değinen Akar, bölgede Türk savaş gemilerinin gerekli korumayı sağladığını, yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

“Yararlı olacaktır”

Akar, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki sorunları tırmandırmasında Yunan siyasetçilerin iç politikadaki beklentilerinin etkili olduğunu dile getirerek, "Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Asla müsaade etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine yönelik zaman zaman gerçekleştirilen tacizlere karşı Türk savaş gemilerinin gerekli korumayı sağladığını belirterek, "Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.