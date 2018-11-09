Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim olursa olsun...

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz." dedi.

Fırat'ın Doğusuyla ilgili temasların sürdüğünü belirten Bakan Akar, ''Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz" dedi.