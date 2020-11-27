  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akar’dan Senato kararına tepki: Fransa, Karabağ’da sorunun parçası olduğunu gösterdi!
Siyaset

Akar’dan Senato kararına tepki: Fransa, Karabağ’da sorunun parçası olduğunu gösterdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosunun sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıyan kararına ilişkin, “Fransa’nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:20:00 -
Akar’dan Senato kararına tepki: Fransa, Karabağ’da sorunun parçası olduğunu gösterdi!

Soruları cevaplayan Akar, şöyle devam etti: “Fransız Senatosunun aldığı karar Karabağ sorununun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa’nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

Baskında 'suçlu' telaşı 

Türk ticaret gemisine Akdeniz’de yapılan hukuk dışı aramanın ardından başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti: “Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler. Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor, hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Fransa, NATO ile ilişkilendirmekle kendince meşrul aştırmaya çalışıyor.”

BAE’nin düşmanlığı

Afganistan’ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması da sorulan Bakan Akar, şunları ifade etti: “BAE’nin Türkiye’ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı’nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’
Dünya

Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, ‘’Antonov kargo uçağı projesi de gün..
Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı
Gündem

Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, ‘Karahantepe’de muhtemelen Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim merkezine ulaşılacağı’ payla..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay