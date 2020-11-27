Akar’dan Senato kararına tepki: Fransa, Karabağ’da sorunun parçası olduğunu gösterdi!

Soruları cevaplayan Akar, şöyle devam etti: “Fransız Senatosunun aldığı karar Karabağ sorununun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa’nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.”



Baskında 'suçlu' telaşı



Türk ticaret gemisine Akdeniz’de yapılan hukuk dışı aramanın ardından başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti: “Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler. Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor, hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Fransa, NATO ile ilişkilendirmekle kendince meşrul aştırmaya çalışıyor.”



BAE’nin düşmanlığı



Afganistan’ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması da sorulan Bakan Akar, şunları ifade etti: “BAE’nin Türkiye’ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı’nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.”