Akar'dan ABD'ye 'F-35' uyarısı: Bu karar NATO'yu olumsuz etkiler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.

"Meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır"

Türkiye'nin programdan çıkarılmasının meşru bir gerekçesi olmadığını söyleyen Bakan Akar, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır." dedi.

"Stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır"

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.

"Terör örgütüne ağır bir darbe indirildi"

Bakan Hulusi Akar "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." dedi.