  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü
Aktüel

Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:36:09 -
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü.

Akar ve Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları ile yapacakları "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'e geldi.

Kırım Tatar temsilcileri ile de görüşen Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, bu kapsamda Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşac..
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akka..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay