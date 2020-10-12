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Aktüel Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.
Aktüel

Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:49:26 -
Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.
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