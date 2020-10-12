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Aktüel Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
Aktüel

Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü - Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu vurgulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:01:15 -
Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi. Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi."



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