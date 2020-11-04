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Gündem Akar: Hiç kimse boyunu aşacak işler yapmaya kalkmasın
Gündem

Akar: Hiç kimse boyunu aşacak işler yapmaya kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:09:00 -
Akar: Hiç kimse boyunu aşacak işler yapmaya kalkmasın

Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Akar, Türkiye’ye ait araştırma gemilerinin tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürüttüğünü belirten Akar, “Araştırma yapıyor. Onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Normalde sükunetle bu işin yapılması, buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım ama maalesef bu konuda müdahale ediliyor” dedi. Bu konularda üçüncü tarafların objektif olmasının, önemli olduğunun altını çizen Akar, “Yanlı, taraflı ön yargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Gerçekten barış istiyorlarsa objektif bir yaklaşımla, iki tarafa eşit yaklaşımla bir yere varılabileceğini bilmeleri lazım. Bu konuda binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye’ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız” ifadelerini kullandı.

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