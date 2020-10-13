Akar: Gence’nin hesabı sorulacak

Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



İlk ders büyükelçiden



Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından Kara Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılı açılışında ilk dersin verildiği belirtilerek bu konudaki değerlendirmesi sorulan Akar, Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.



“Can Azerbaycan, bizim kardeşimiz” diyen Akar, şunları söyledi: “Dolayısıyla biz ‘İki devlet tek millet’ olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Harp Okulu, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde bu önemli ve anlamlı günde, ilk dersi Sayın İbrahim’in vermesinin uygun olacağını düşündük. Davetimizi kırmadı. Azerbaycan’ın tarihi ve günümüzdeki gelişmeler çok etkili bir şekilde ifade edildi. Sayın Büyükelçi bizimle duygularını paylaştı. Öğrencilerimiz için yararlı olduğunu değerlendiriyorum.”



Bunun adı savaş suçu



Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek, Gence bölgesine saldırısına yönelik soruya Akar, şu cevabı verdi: “Bu yeni bir şey değil. Ermenistan, her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi, bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları son derece şımartmış vaziyette.



Hesabını verecekler



Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Ne de ahlaki noktayı nazarında meselelere bakışları söz konusu. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar, ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler.”