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Aktüel

Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:30:35 -
Akar, Başağa ve Camilleri, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgesel istikrar ve barışa katkı çalışmalarını ele aldı.
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