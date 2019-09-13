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Aka’nın acı günü

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka’nın babası Saadettin Aka, Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:52
Aka’nın acı günü

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka’nın babası Saadettin Aka, Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.


Aslen Bitlis Tatvanlı olan Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka’nın babası Saadettin Aka, dün ikamet ettiği Tatvan ilçesindeki evinde vefat etti. Bugün Cuma namazına müteakip Tatvan İbadullah Camii’nde kılınan cenaze namazına son Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler’in yanı sıra birçok devlet büyüğü ve bürokrat katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Saadettin Aka’nın cenazesi defnedilmek üzere Ahlat ilçesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:52
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