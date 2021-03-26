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Gündem Akademisyenler kışkırtıyor, provokatörler taşkınlık çıkartıyor!
Gündem

Akademisyenler kışkırtıyor, provokatörler taşkınlık çıkartıyor!

Boğaziçi Üniversitesi'nin bir grup azınlık akademisyeni, LGBTİ renklerinin olduğu şemsiyerle eylem yaptı. Öğrencileri kışkırtan açıklamaların sonucunda provokatörler, Çağlayan Adliyesi'nde taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:36:00 - 2021-03-26 21:40:54

 Yeniakit.com.tr 

Dün gün boyu yaşanan LGBTİ provokasyonundan birisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde geçekleşmişti. Bir grup provokatörün Güney Kampüsü'nde devam ettiği eylemde taşkınlık çıkınca, emniyet güçleri bazı provokatörleri gözaltına aldı. Üç kişinin LGBTİ bayrağı taşıdıkları gerekçesi ile gözaltına alındığı yalanı ortaya atıldı. Bir süredir Boğaziçilileri kışkırtmaya devam eden bir grup azınlık akademisyen de LGTBİ renkli şemsiyelerle eylem yaptı.

Polis öğrencilere saldırdı yaygarası!

Sözde akademisyenler, Boğaziçili provokatörleri kışkırtmaya devam edince, bir grup provokatör de Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Burada, gözaltında olan kişiler için eylem düzenlendi. Polisin birçok kez yaptığı dağılın uyarılarına aldırış etmeyen grup, taşkınlık çıkarttı. 'Dağılın' çağrıları karşılıksız kalınca, polis grubu dağıtmaya yönelik müdahalede bulundu. Malum medya ise polisin provokatörlere saldırdığı yalanını öne sürdü.

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