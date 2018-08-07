Akademik unvanlar üretimle taçlanacak

Sanayiciler, üniversiteleri patentli ürünler ve ticari projeler ortaya koymaya davet etti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir’in “Akademik unvan, makale yayınlanma yerine ticarileştirilmiş ürün geliştirenlere verilsin” teklifi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

GÜZEL BİR TEKLİF

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Mehmet Develioğlu, Özdebir’in güzel bir teklif sunduğuna işaret ederek, “Artık üniversiteler sanayicilerle gerçek anlamda el ele vermeli, imalata ve ihracata katkı yapmalı” dedi.

BULUŞLARA YENİLERİ EKLENMELİ

İhracat gelirini arttırmanın formülünün yükte hafif pahada ağır ürünler üretip satmak olduğunu belirten Develioğlu, “Bu kapsamda üniversiteler buluşlarına yenilerini eklemeli. Akademisyenler ve ekipleri ticari ürün geliştirmeye odaklanmalı” diye konuştu. Üniversitelerin sanayi bölgeleri ve şirketlerle irtibat halinde olması gerektiğini vurgulayan Develioğlu, “Hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemize ve toplumumuza yararlı olmak için güç birliği yapmalı, ortak adımlar atmalıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Konseyi Başkanı Murat Akyüz de üniversitelerin sanayi kuruluşlarına yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti. Öğretim üyelerinin sanayicilerle iletişimini güçlendirmelerinin hayati önemde olduğunun altını çizen Akyüz, “Bu kesimler, beyin fırtınası yapıp ortak projeler ortaya koymalı” ifadesini kullandı.

TİCARİ ÜRÜNLER ORTAYA KONULMALI

Akademik unvanlarda ticari ürünlerin belirleyici olamayacağını savunan sanayiciler de var. Bu sanayicilerden Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Şu aşamada önemli olan öğretim üyelerinin buluş yapmaları, patent almaları ve ticari ürünler ortaya koyulmaları” dedi.

MAKALE DE, TİCARİ ÜRÜN DE GEREKLİ

Dalgakıran, makalelerin ve ticari projelerin birbirini tamamlamaları gerektiğini de dile getirdi. Ar-Ge alanında ilerlemede, yeni ve yerli ürünler ortaya koymada akademik camianın önemli rol oynayacağını anlatan Dalgakıran, “Bunun için teori ile pratik bir araya getirilmeli, yazılardan yararlanılarak üretim yapılmalı” tavsiyesinde bulundu.