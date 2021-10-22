Akademi dünyasında büyük sahtecilik: Doçentlik belgesi sahte çıktı!

Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesinin internette 500 TL'ye satıldığının orta çıkmasının ardından skandal niteliğinde bir olay daha patlak verdi. YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ODTÜ'nün tez arşivinde bir tezi bulunmayan ve doçentlik belgesi sahte olan Zehra Zulal Atalay'ın İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine yapılan ataması iptal edildi.

Hukuki süreç başlatıldı

Öğretim üyesi hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan; öğretim üyesinin üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.