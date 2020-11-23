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Aktüel Akademi Beyoğlu'nda online sosyal medya reklamcılığı eğitimi verilecek
Aktüel

Akademi Beyoğlu'nda online sosyal medya reklamcılığı eğitimi verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:57:47 -
Akademi Beyoğlu'nda online sosyal medya reklamcılığı eğitimi verilecek

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde online sosyal medya reklamcılığı eğitimi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla birçok alanla ilgili eğitimler veren Beyoğlu Belediyesi, programlarına online sosyal medya reklamcılığı eğitimini de ekledi.

Akademi Beyoğlu'nda Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihangir Büyüköner tarafından verilecek eğitimlerde, "Sosyal medya işine nereden başlanır?", "İşletmeye sosyal medyadan yeni müşteri bulmanın taktik ve stratejileri nelerdir?", "Sosyal medya reklamcılığının temelleri nelerdir?", "Şirketin reklam hesaplarını etkin yönetmek neler kazandırır?", "Başarılı sosyal medya reklam kurgusu nasıl olmalı?" başlıkları ele alınacak.

Ücretsiz olacak online eğitimler için "https://bit.ly/3lYrkNR" adresinden kayıt oluşturulabiliyor.

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