AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı

Arapgir Kemaliye Ağın Derneği (AKA-DER) tarafından Arapgir Belediye Başkanlığına ait kütüphaneye 500 adet kitap bağışı yapıldı.

Arapgir Kemaliye Ağın Derneği (AKA-DER) tarafından başlatılan kitap kampanyası kapsamındaArapgir Belediye Başkanlığına ait kütüphaneye 500 adet kitap bağışı yapıldı.

Arapgir Kemaliye Ağın Derneği (AKA-DER) Başkanı Yusuf Sümer Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret ederek kampanya hakkında bilgi verdi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cömertoğlu," Arapgir Kemaliye Ağın Derneği’nin bu anlamlı ve duyarlı faaliyetine teşekkür ediyoruz.Kendi aralarında oluşturdukları kitap bağışı kampanyası dolayısıyla bizi aradıklarında çok mutlu olmuştuk.Arapgir’de kapsamlı 8 adet kütüphanemiz var.Kitap deyince ben okumayı aklıma getiriyorum, ilk emir oku.Okumak kainatın sırrını,toplumu, insanı,geleceği okumak bunların hepsi okuma tabiri içerisinde yer alıyor.Okunmuş kitaplar bizim için daha kıymetli çünkü bir tecrübe ile bize geldi.Kitap okuma alışkanlığının her geçen gün azaldığı günümüzde özverili bir çalışma emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu

Arapgir Kemaliye Ağın Derneği (AKA-DER) Başkanı Yusuf Sümer Yalçın ise," Arapgir, Kemaliye ve Ağın ilçelerinde başlatılmış olduğumuz kitap bağışı kampanyası kapsamında bugün de Arapgir’deyiz.Kendi imkanlarımızla bir araya getirdiğimiz kitaplarımızı okuma oranın en yük olduğu ilçelerimizden biri olan Arapgir’e hediye ediyoruz.Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz,Arapgir’de olmaktan çok mutluyuz" dedi