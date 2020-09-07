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Ekonomi Ak Portföy'e "En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2019" ödülü
Ekonomi

Ak Portföy'e "En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2019" ödülü

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı: - "Ak Portföy yönetimi, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda yaklaşık 60 milyar TL'lik bir varlık yönetimi büyüklüğüne ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:06:15 -
Ak Portföy'e "En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2019" ödülü

İSTANBUL (AA) - Ak Portföy, 5. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Projesi ile özel ödül kategorisinde "En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2019" ödülünü aldı.

Ak Portföy'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yönetim olarak yeni nesil ürün ve hizmetlerle yatırımcıların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren, etik, çevresel, sosyal ve finansal önceliklerin bilincinde ve sürdürülebilir değer yaratma odaklı bir kurum olduklarını belirtti.

Ak Portföy yönetiminin, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda yaklaşık 60 milyar TL'lik bir varlık yönetimi büyüklüğüne ulaştığını bildiren Ersarı, şunları kaydetti:

"Portföy yönetim sektöründe liderliğimizi yatırımcılarımızın beklentilerine göre şekillendirdiğimiz her gün daha da güçlenen ürün gamımızla sürdürüyoruz. Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, teknoloji ve sağlık gibi alanlardaki ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlere yatırımlarımızı sürdürerek yatırımcılarımızın büyüme potansiyeli oldukça yüksek olan bu şirketlere yatırım yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu yapı içerisinde, yatırım yapılan şirketlerin de sermaye piyasaları ile tanışmasını sağlayarak kurumsallaşma süreçlerine destek veriyor ve Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın çok kıymetli bir yansıması olan bu ödül bizim için gurur verici, emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

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