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AK Parti’yi suçlayan Davutoğlucu eski vekile çarpıcı soru: Sen milletvekiliyken...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti’den istifa ederek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan Cuma İçten’in, eski partisi hakkındaki suçlamaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 12:39
AK Parti’yi suçlayan Davutoğlucu eski vekile çarpıcı soru: Sen milletvekiliyken...

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündeme dair haberler konuşuldu. AK Parti’de milletvekilliği yapan ve partiden istifa etme kararı alan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinden Cuma İçten’in açıklamaların da masaya yatırıldığı programda, Karahasanoğlu çarpıcı yorumlarda bulundu.

KHK ile memuriyetten atılarak meslekleri elinden alınanların, akşam eve ekmek götüremeyen ve bu yüzden intihar eden ailelerin, Ak Partililerin yüzlerine bakarak yaptıkları ahı alamam.” diyen ve AK Parti’de daha birçok suçlama yönelten İçten’e, “Bunları 15 yıl önce Cumhuriyet söylüyordu, sen Türkiye'de yaşamıyor muydun?” diyen Karahasanoğlu, AK Parti'nin iyi gününde vekillik yapıp maaş aldığını, aday gösterilmeyince muhalif tutum sergilediğini, memnun değilse kazandıklarını iade etmesini söyledi.

Karahasanoğlu’nun konuşması şu şekilde:

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:39
  1. Cuma İçten
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  3. AK Parti
  4. Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Manşetlerin Dili
  6. Fatin Dağıstanlı

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  • fakirfakir29 dk önce
    Doğu akdenizde doğalgaz arama adı altında özgürlük savaşı verilirken , Suriye'de görünen pkk iken görünmeyen ABD, israil ve avrupa ya karşı savaş verilirken, Vatan ve tüm ümmetin dertleriyle başı dik bir şekilde durarakdünyaya karşı mücadele eden BAŞKANIMIZ bir tarafta ; khk ile işten atılan fetöcüleri savunanlar bir tarafta. Hakkımızı helal etmiyoruz!
  • fakirfakir40 dk önce
    piyoncuklar, Abdülhamitlerin ahı yerde kalmaz !!!

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