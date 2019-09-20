AK Parti’yi suçlayan Davutoğlucu eski vekile çarpıcı soru: Sen milletvekiliyken...

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündeme dair haberler konuşuldu. AK Parti’de milletvekilliği yapan ve partiden istifa etme kararı alan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinden Cuma İçten’in açıklamaların da masaya yatırıldığı programda, Karahasanoğlu çarpıcı yorumlarda bulundu.

“KHK ile memuriyetten atılarak meslekleri elinden alınanların, akşam eve ekmek götüremeyen ve bu yüzden intihar eden ailelerin, Ak Partililerin yüzlerine bakarak yaptıkları ahı alamam.” diyen ve AK Parti’de daha birçok suçlama yönelten İçten’e, “Bunları 15 yıl önce Cumhuriyet söylüyordu, sen Türkiye'de yaşamıyor muydun?” diyen Karahasanoğlu, AK Parti'nin iyi gününde vekillik yapıp maaş aldığını, aday gösterilmeyince muhalif tutum sergilediğini, memnun değilse kazandıklarını iade etmesini söyledi.

Karahasanoğlu’nun konuşması şu şekilde: