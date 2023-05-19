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Medya AK Parti’yi bekleyen büyük tehlike
Medya

AK Parti’yi bekleyen büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2023-05-19 22:33:00 -
AK Parti’yi bekleyen büyük tehlike

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri için, “Erdoğan, ikinci turda banko kazanacaksınız şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor. Onun yerine birinci turdan daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. Seçimden birinci çıkmasına rağmen ihtiyatlı” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri için, “Erdoğan, ikinci turda banko kazanacaksınız şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor. Onun yerine birinci turdan daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. Seçimden birinci çıkmasına rağmen ihtiyatlı” dedi. 

Selvi, yazısında, “Ben de AK Parti’yi bekleyen en büyük tehlikenin rehavet olduğuna inanıyorum. İstanbul seçimleri bunun en önemli örneğidir. En büyük yanlış ikinci turu kazandık havasına girmektir” düşüncesini dile getirdi. 

Kampanyada vurgunun güven ve istikrar olacağını söyleyen Selvi, “Seçim sloganı olarak, “Doğru adamla yola devam” belirlenmiş. İlk turda “Doğru adam doğru zaman”dı. Ben onu da heyecan verici bulmamıştım. Bunu da bulmadım” ifadesini kullandı. 

 
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