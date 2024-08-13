AK Parti'ye yoğun ilgi! Hamza Dağ duyurdu: Milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Dağ'ın açıklamalarında satır başları:

* Bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına olma isteyen herkes bizimle bir görüşme içerisinde oluyor.

* Programımız içerisinde hem belediye başkanı, hem milletvekilleri katılımları olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır.

* Sade ve gösterişten uzak Ak Partimizin 23 yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik.

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* Her şey olgunlaştığında kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yarın da hem belediye başkanı hem de milletvekili katılımları olacak.