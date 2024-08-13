  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Sivas'ta deprem oldu! Resmi açıklama geldi!

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Ahmet Hakan’dan solak ekonomist Özgür Demirtaş’a okkalı şamar! Artık kolay kolay insan içine çıkamaz

Yunanistan bu haberle çalkalanıyor! Türkiye, Fransa'nın kapı dışarı edildiği ülkeden uranyum çıkaracak

Memur ve emekli zammı için Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Suudiler duyurdu: BAE Türkiye'den orayı istiyor! Ankara kabul ederse 500 milyon dolar verecekler

Emekli olmak isteyene yüksek maaş fırsatı!

Vatandaşın ucuz domates yemesine kimin engel olduğu ortaya çıktı! Gerçekten olacak iş değil

HÜDA PAR yine Müslümanların sesi oluyor: 'İslami değerlere hakaret ceza sayılsın' tasarısı meclise taşınıyor
Gündem AK Parti'ye yoğun ilgi! Hamza Dağ duyurdu: Milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak
Gündem

AK Parti'ye yoğun ilgi! Hamza Dağ duyurdu: Milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak

Yeniakit Publisher
2024-08-13 13:32:00 -
AK Parti'ye yoğun ilgi! Hamza Dağ duyurdu: Milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak

Partisinin '23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı' hazırlıklarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacak. Bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına olma isteyen herkes bizimle bir görüşme içerisinde oluyor.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Dağ'ın açıklamalarında satır başları:

* Bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına olma isteyen herkes bizimle bir görüşme içerisinde oluyor.

* Programımız içerisinde hem belediye başkanı, hem milletvekilleri katılımları olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır.

* Sade ve gösterişten uzak Ak Partimizin 23 yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Her şey olgunlaştığında kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yarın da hem belediye başkanı hem de milletvekili katılımları olacak.

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak
Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Medya

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı
Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Medya

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

23 yıllık zafer... İşte AK Parti'nin Türkiye'yi küresel güç haline getiren tarihî reformları
23 yıllık zafer... İşte AK Parti'nin Türkiye'yi küresel güç haline getiren tarihî reformları

Medya

23 yıllık zafer... İşte AK Parti'nin Türkiye'yi küresel güç haline getiren tarihî reformları

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı
Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Gündem

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23