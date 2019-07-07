AK Parti’ye seslenen Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki...

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu toplantısının açılışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran İBB Başkanlığı yenileme seçimine dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Her iddiamızdan vazgeçeriz”

“İstanbul seçimleri sadece bir ikazdır. Daha iki ay dolmadan 800 bin fark yemek ne demektir ya? Uyanın Allah aşkına. Ama millet artık uyanmaya başladı. Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok.

“Günde bir uçağın indiği havalimanı...”

Köprüler, yollar, tüneller hepsi sırtımıza yük. Günde bir uçağın indiği havaalanına, 'Senede bir buçuk milyon yolcu gelecek' diye taahhütte bulunmuşlar. Böyle bir mantık olur mu?”

AK Parti’ye 800 bin oy farkı üzerinden yüklenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İBB Başkan adayı olarak belirlediği Necdet Gökçınar, 23 Haziran’da 47 bin 829 oy aldı.

Bu arada İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti. Sadece İstanbul Havalimanı’nda, yılın ilk yarısında 103 bin 667 sefer yapıldı. Bu havalimanından, iç hatta 27 bin 889, dış hatta 75 bin 778 geliş gidiş seferi icra edildi.