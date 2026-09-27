  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor! Veli Ağbaba apar topar hastaneye kaldırıldı İşgalin ticari ayağı ifşa oldu: 214 şirket BM radarında Uyuşturucu soruşturmasından Yeni Partili vekil çıktı! Bir yanda 5 milyon dolar bir yanda kumar Zelensky’dan acil destek çağrısı: Rusya yine zıvanadan çıktı Korkunç itiraflarla dolu! Siyonistlerin soykırımı belgesel oldu Erdoğan’dan kriz tellallarına kapak gibi cevap: ‘Türkiye 24 çeyrektir kesintisiz büyüyor’ Özel'in atadığı başkan gözaltında! Operasyonun altından uyuşturucu ağı çıktı Alçak Miçotakis’ten caniye kucak! Tepkiler peş peşe geldi Türk Musevi işadamı Kasadolu’dan Netanyahu’ya tepki: Erdoğan’a “tiran” iftirasını asla kabul etmiyoruz Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı
Siyaset AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti! YRP’li Doğan Bekin karar için tarih verdi
Siyaset

AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti! YRP’li Doğan Bekin karar için tarih verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti! YRP’li Doğan Bekin karar için tarih verdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in partisinden ayrılarak AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulis bilgisi Ankara’yı hareketlendirdi. İdari görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Bekin, birçok partiden ve siyasi isimden mesaj aldığını ancak geleceğine ilişkin henüz karar vermediğini söyledi. Bekin, merak edilen siyasi yol haritasını açıklayacağı tarihi de duyurdu.

Ankara siyasetinde milletvekili hareketliliği sürerken gözler bu kez Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’e çevrildi.

Gazeteci Sinan Burhan, daha önce YRP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’nun ardından Doğan Bekin’in de AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

Kulisleri hareketlendiren açıklamanın ardından Bekin sessizliğini bozdu.

“İdari görevlerimden istifa ettim”

Gazeteci Nevzat Çiçek’e konuşan Bekin, Yeniden Refah Partisi’ndeki idari görevlerinden istifa ettiğini doğruladı.

Milletvekilliğinden de ayrılmayı düşündüğünü belirten Bekin, geçmişten bu yana birlikte siyaset yaptığı isimlerin ricası üzerine milletvekilliğinden istifa etmediğini söyledi.

Birçok partiden mesaj geldi

Bekin, AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulis bilgisine ise kesin bir doğrulama getirmedi.

Kendisine farklı siyasi çevrelerden mesajlar geldiğini belirten Bekin:

“Birçok partiden, arkadaşlardan mesajlar aldım. Nasıl ve nerede siyaset yürüteceğimle ilgili karar vermiş değilim.”

ifadelerini kullandı.

Bekin’in ayrıca şu anda herhangi bir partiyle görüşme yürütmediğinin altını çizdiği aktarıldı.

Karar için tarih verdi

Siyasette nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Bekin, kamuoyunun uzun süre beklemeyeceğini de açıkladı.

YRP’li milletvekili:

“Salı ya da çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla merak edilenleri cevaplandıracağım.”

diyerek siyasi geleceğine ilişkin açıklama yapacağı tarihi duyurdu.

Gözler Bekin’in açıklamasında

Bekin’in açıklamasıyla birlikte AK Parti’ye katılım iddiası şimdilik doğrulanmış olmadı. Ancak YRP’deki idari görevlerini bırakması ve gelecekte nerede siyaset yapacağı konusunda henüz karar vermediğini açıklaması nedeniyle gözler önümüzdeki hafta gerçekleştireceği basın toplantısına çevrildi.

Bekin’in halen TBMM kayıtlarında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak yer aldığı, AK Parti’ye katıldığına ilişkin resmi bir açıklamanın bulunmadığı bildiriliyor.

Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın
Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın

Gündem

Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın

Erbakan: Erken seçim önümüzdeki yıl! Üye sayımızın 7 katı oyumuz var, bizim baraj sorunumuz yok!
Erbakan: Erken seçim önümüzdeki yıl! Üye sayımızın 7 katı oyumuz var, bizim baraj sorunumuz yok!

Gündem

Erbakan: Erken seçim önümüzdeki yıl! Üye sayımızın 7 katı oyumuz var, bizim baraj sorunumuz yok!

Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik
Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik

Siyaset

Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23