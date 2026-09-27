AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti! YRP’li Doğan Bekin karar için tarih verdi

Ankara siyasetinde milletvekili hareketliliği sürerken gözler bu kez Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’e çevrildi.

Gazeteci Sinan Burhan, daha önce YRP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’nun ardından Doğan Bekin’in de AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

Kulisleri hareketlendiren açıklamanın ardından Bekin sessizliğini bozdu.

“İdari görevlerimden istifa ettim”

Gazeteci Nevzat Çiçek’e konuşan Bekin, Yeniden Refah Partisi’ndeki idari görevlerinden istifa ettiğini doğruladı.

Milletvekilliğinden de ayrılmayı düşündüğünü belirten Bekin, geçmişten bu yana birlikte siyaset yaptığı isimlerin ricası üzerine milletvekilliğinden istifa etmediğini söyledi.

Birçok partiden mesaj geldi

Bekin, AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulis bilgisine ise kesin bir doğrulama getirmedi.

Kendisine farklı siyasi çevrelerden mesajlar geldiğini belirten Bekin:

“Birçok partiden, arkadaşlardan mesajlar aldım. Nasıl ve nerede siyaset yürüteceğimle ilgili karar vermiş değilim.”

ifadelerini kullandı.

Bekin’in ayrıca şu anda herhangi bir partiyle görüşme yürütmediğinin altını çizdiği aktarıldı.

Karar için tarih verdi

Siyasette nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Bekin, kamuoyunun uzun süre beklemeyeceğini de açıkladı.

YRP’li milletvekili:

“Salı ya da çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla merak edilenleri cevaplandıracağım.”

diyerek siyasi geleceğine ilişkin açıklama yapacağı tarihi duyurdu.

Gözler Bekin’in açıklamasında

Bekin’in açıklamasıyla birlikte AK Parti’ye katılım iddiası şimdilik doğrulanmış olmadı. Ancak YRP’deki idari görevlerini bırakması ve gelecekte nerede siyaset yapacağı konusunda henüz karar vermediğini açıklaması nedeniyle gözler önümüzdeki hafta gerçekleştireceği basın toplantısına çevrildi.

Bekin’in halen TBMM kayıtlarında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak yer aldığı, AK Parti’ye katıldığına ilişkin resmi bir açıklamanın bulunmadığı bildiriliyor.