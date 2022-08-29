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Aktüel AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara skandal sözler
Aktüel

AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara skandal sözler

Gençleri ahlaksızlığın, içki ve birçok kötülükten korumak adına iptal edilen festivaller üzerinden algı operasyonu yapan Serkan inci AK Parti hükümetine hırsız, AK Parti’ye oy veren vatandaşa da aptal dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 14:57:00 -
AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara skandal sözler

 yeniakit  Ankara 

Birçok ahlaksızlığı, alkol ve uyuşturucu kullanımı meşrulaştırmak için müzik festivali adı altında yapılan rezilliklerin iptal edilmesinin ardından “İnci Sözlük” adlı lağım çukurunun sahibi Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti hükümetine ve oy veren vatandaşlara hakaret etti.

İnci yaptığı paylaşımda, “İçki, dans, festival gibi insanların eğlendiği basit şeyleri ahlaksızlık gibi gösteriyor, büyüttükce büyütüyorlar, Halk bu boş beleş işlerle uğraşırken, Memleketi, bankaları, kurumları, insanları göz göre göre soyuyorlar. Aptal insanlar da bu tuzağa her seferinde düşüyor” ifadelerini kullandı.

 

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