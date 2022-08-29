AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara skandal sözler

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Birçok ahlaksızlığı, alkol ve uyuşturucu kullanımı meşrulaştırmak için müzik festivali adı altında yapılan rezilliklerin iptal edilmesinin ardından “İnci Sözlük” adlı lağım çukurunun sahibi Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti hükümetine ve oy veren vatandaşlara hakaret etti.

İnci yaptığı paylaşımda, “İçki, dans, festival gibi insanların eğlendiği basit şeyleri ahlaksızlık gibi gösteriyor, büyüttükce büyütüyorlar, Halk bu boş beleş işlerle uğraşırken, Memleketi, bankaları, kurumları, insanları göz göre göre soyuyorlar. Aptal insanlar da bu tuzağa her seferinde düşüyor” ifadelerini kullandı.