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AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi sözler!

Tele1’de yayınlanan Gün Başlıyor adlı programda her sabah AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Can Ataklı, skandal sözlerle nifak saçmaya devam ediyor.

24 Eylül 2019 Salı 15:35
AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi sözler!

Bağımsız gazeteci kisvesiyle her sabah Tele 1 ekranlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu propagandası yapan sözde gazeteci Ataklı, kendi sunduğu Gün Başlıyor adlı programın dün sabahki canlı yayınında, işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’deki belediye binası önünde yaptıkları eylemde kullandıkları ‘ekmeğimizle oynadılar’ sözleriyle dalga geçti. İşsiz kalan İBB çalışanlarına ‘ulan’ diye hitap eden sözde gazeteci Ataklı, ‘tabii çıkarılacaksınız hiç ağlamayın’ diyerek emekçilere hakaretler yağdırdı.

İşten çıkarıldıkları için evlerine ekmek götüremeyen işçileri akılalmaz sözlerle hedef alan Ataklı, “Tutturmuşlar ekmek parası, ekmek parası. Yıllardır pasta yediniz be. Francala yediniz. Yediğinize sayın” ifadelerini kullandı.

“Birdenbire bir şey olacak ve bitiverecek!”

Kendi çalıp kendi oynadığı programda, Türk askerinin Suriye sınırına ABD askeri görmeden yaklaşamadığını iddia eden Ataklı, “Ne hale getirdiler Türkiye’yi” dedikten sonra, AK Parti’yi hedef alarak, “Birdenbire bir şey olacak ve bitiverecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:35
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • DEVRANDEVRAN2 dk önce
    Ben buna katılıyorum...
  • Ulan.! Ulan.! 8 dk önce
    Ağzında .. akıtarak sağ kesmin bütün değerlerine saldıran bu herif.!Sarhoş cellat larla Şehid Adnan Menderes leri astıran 27 darbeci sinin yeğenidir kininin sebebi de O alçak darbenin rövanşının alınmasıdır.... Sen hırla dur...!
  • teberteber10 dk önce
    akıllı ol
  • YORUMYORUM10 dk önce
    Bunlar kendilerini iyi kaptırmış ağalarının vaatlerine.Bu ve bunun gibilerden Biraz haysiyet biraz dürüstlük beklemek bile hayal.Geliyor gelmekte olan.Bekleyin bizde bekliyoruz.İnşaallah
  • NurNur12 dk önce
    Yani gına getirdin senelerdin dırdır konuşuyorsun kimsin sen ya kahin mi durup durupyumurtluyorsun erdoğanın nu ülkeye kattıklarınla tıkınıyorsun nankör cumhuriyet kurulalı böyle başkanmı görmüş bu ülkeülkeyimi düşünüyorsunuz asla !! Cebinizi düşünüyorsunuz öillet reisten memnun memnunki oy veriyor milletin gırtlağına sarılmıyor chpliler gibi sallamıyorekremi gördük oy almak için binbir yalan binbir takla attı hepsi yalan çıktı chp nin gerçek yüzünü bslık hafızalılar bir kez daha gördü RTE hangi sözünün arkasında durmadı k.k. ayrı bir dert pkkyı soktunuz meclise imf eyle pazarlıklar salakmıyız biz varsı salak olan olsun bu ülkeyi sizin zihniyetinize kaptırmayacak Erdoğan bizim yegane liderimiztamam mı Mor adam yallah!! Anca gidersin Allahvsr gam yok
  • DELIBEYDELIBEY14 dk önce
    akitin çok zoruna gitmiş ..can ataklı))))))))))
  • Serkan aydinSerkan aydin14 dk önce
    Yalaka adamin tekidir bu..hic bi yerde barinamayan birilerine yaranmak icin beyanlarda bulunan zirzobun teki..chp propagandasi reklami yapmaktan baska bildigi birsey yok..berbat bir gazeteci..mezhepci aynı zamanda bilenler bilir..isten cikarilanlar neden çıkarıldı veya cikarilanlar muhafazakar ve akp taraftarimi iidi bunlari arastirdinmi eyy can ataklı??yada cikartilan işçiler yerine kontenjan bosluguna yeni birileri alindimi isci olarak??bu yeni isciler solcu veya hdp li olmasin..gazeteciyim diyosan once adam gbi bunlari arastiracaksin..ama zaten seninde istegin bu yönde
  • yazıYORUMyazıYORUM17 dk önce
    Aaaa aynı lafı Davidoğlu da söyledi, ne tesadüf!!!
  • bilobilo18 dk önce
    yav mübarek akit şu kanalı kaç kişi izliyor niye haber yapıyorsunuz it ürür kervan yürür
  • bilobilo18 dk önce
    yav mübarek akit şu kanalı kaç kişi izliyor niye haber yapıyorsunuz it ürür kervan yürür
  • AlperAlper20 dk önce
    Çok doğru söylemiş. Devleti yediğiniz yetmedi mi. Siyasal islamcılar böyledir işte kendisinden olmayanın hakkını hukukunu ekmeğini gasp eder ses çıkmaz kendi o talan düzeninden sürüldüğü zamanda demokrasi işçi hakları cart curt kızılca kıyamet koparır. 
  • AHMETAHMET20 dk önce
    bu adamın sorguya alınması gerekir. konuşturulmalı.
  • Okur Okur 20 dk önce
    Size herşey serbest,sizi eleştiren hainnnn
  • hiçhiç20 dk önce
    Btip provakatörleri lütfen koruyalım bunların burunları bile kanamasın çünkü bu hainler bunu istiyor bun kalitesi bozukları kahraman yapmayalım nasıl olsa kendi pisliklerinde boğulacakar
  • Çetin Çetin 21 dk önce
    Yeniakit yazarı-çizeri Gwrçeklwri görmek istemiyorsunuz.Hep kendinizi haklı sanıyorsunuz.Kendinizi kandıedığınızın farkında mısınız?
  • ahmetahmet23 dk önce
    boyle atadan darbecilik mirascisi hormonlu zoraki meslek sahibi tiplere aciyorum...once iyi insan olmayi deneyin sunun surasinda bir ayagin cukurda...yazik etmissin hayatini
  • Zalim analizci Zalim analizci 24 dk önce
    Bu karektersiz 40 yıldır aynı sazı çalıyor bunun anasıda aynı havadan gitti buda anasının yolunda 
  • MuratMurat26 dk önce
    Maçan yiyorsa bedava hodri meydan ama unutma  ağlamayacaksın
  • HasanHasan30 dk önce
    Surata bak kefen seni cagiriyor cannnn
  • ABDABD31 dk önce
    ulan diye seningibilere denir
  • Güler GülerGüler Güler32 dk önce
    Ulan ... mahlukat sen nasıl bı gazetecisin senin bu ülkeyle zorun ne sen kimin askerisin onu söyle sen kimin değirmenine su taşıyorsun 
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK33 dk önce
    CAMİNİN ETRAFINDA DOLAŞMAYA DEVAM ET SEN DUVAR TARAFINDA ANİDEN BİŞEYLER OLACAK IŞIĞI GÖRECEKSİN..
  • MESUT TOPAKMESUT TOPAK35 dk önce
    BÖYLE BİR ADAMI HABER KONUSU YAPIYORSUNUZ YA NE DEYİM.BU ADAMCAĞIZ KENDİNİ GAZETECİ ZANNEDEN AKLINI YİTİRMİŞ BİRİSİ.

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