AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi sözler!

Bağımsız gazeteci kisvesiyle her sabah Tele 1 ekranlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu propagandası yapan sözde gazeteci Ataklı, kendi sunduğu Gün Başlıyor adlı programın dün sabahki canlı yayınında, işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’deki belediye binası önünde yaptıkları eylemde kullandıkları ‘ekmeğimizle oynadılar’ sözleriyle dalga geçti. İşsiz kalan İBB çalışanlarına ‘ulan’ diye hitap eden sözde gazeteci Ataklı, ‘tabii çıkarılacaksınız hiç ağlamayın’ diyerek emekçilere hakaretler yağdırdı.

İşten çıkarıldıkları için evlerine ekmek götüremeyen işçileri akılalmaz sözlerle hedef alan Ataklı, “Tutturmuşlar ekmek parası, ekmek parası. Yıllardır pasta yediniz be. Francala yediniz. Yediğinize sayın” ifadelerini kullandı.

“Birdenbire bir şey olacak ve bitiverecek!”

Kendi çalıp kendi oynadığı programda, Türk askerinin Suriye sınırına ABD askeri görmeden yaklaşamadığını iddia eden Ataklı, “Ne hale getirdiler Türkiye’yi” dedikten sonra, AK Parti’yi hedef alarak, “Birdenbire bir şey olacak ve bitiverecek” diye konuştu.