AK Parti'ye çamur atmak isteyen Sevilay istemeden altılı masayı gömdü!

Habertürk'te köşe yazan Sevilay Yılman, ekonomi üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı, ancak CHP'nin başını çektiği altılı masaya değinmeden edemedi. Yılman, istemeden de olsa halkın altılı masadan ümidini kestiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Yılman'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Eminim sadece bana değil bu soru, iç siyaset yazan, yorumlayan tüm meslektaşlarıma yöneltiliyordur.

“Sizce 6’lı masanın adayı kim olur?”

O kadar çok geliyor ki bu soru…

Vallahi yıldım artık.

“Bilmiyorum” demek de kurtarmıyor sizi soruyu soran arkadaşların elinden çünkü bu defa da; “Kılıçdaroğlu aday mı gerçekten” ile başlayıp bitip tükenmek bilmeyen sorularla illa ki bir cevap almaya çalışıyorlar.

Bir şeyler söylüyorsunuz rahatlasınlar diye…

Daha siz bitirmeden yorumlarınızı, alıyorlar sazı ellerine ve kendi fikirlerini, analizlerini döktürüyorlar.

Hemen hepsi aynı şeyleri söylüyor ama saygımdan hiç yüksünmeden dinliyorum karşımdakileri.

Ve bazen ya bankada sıramı kaçırıyorum.

Ya da marketten alacağım şeyleri unutuyorum.

Diyeceğim şu ki;

Vatandaş hakikaten yorulmuş artık.

Başta bir umut vardı masaya dair.

Heyecan büyüktü.

Ancak çok net söylüyorum; O umut artık yerini tamamen karamsarlığa bırakmış durumda.

Çünkü vatandaşla sohbetimde hemen hepsinin sonunda söylediği cümle; “Böyle giderse bunlar doğru dürüst bir aday çıkartamaz! Dağılırlar en sonunda ve göreceksiniz Tayyip Erdoğan yine kazanır seçimi!” oluyor.

Naçizane tavsiyem masadakilere…

Uzatmayın artık bu konuyu…

Uzatacaksanız da bilgisini verin.

En azından; “Adayımızı şu gün açıklayacağız” deyip bir tarih verin.

Bunu yapın bence çünkü bu, seçmeninizin tükenen heyecanını, umudunu geri getirir.

Unutmayın…

İnsan umut ettiği sürece umut dolu sonuca gelmek için her seferinde yeniden başlar…