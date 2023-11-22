AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim hazırlıklarına dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız' ifadelerini kullandı.

'Büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık'

"Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz" diyen Erdoğan, "Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

'Aralık ayı ortalarına doğru açıklamaya başlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi ise şu sözlerle duyurdu:

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"Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."